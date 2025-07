Un homme de La Tuque arrêté pour des menaces de mort

Le 29 juin, un homme de 33 ans de La Tuque a été arrêté sur la route par les policiers de la Sûreté du Québec, à la suite d'un appel concernant des menace de mort faites à une personne.

Les recherches ont débuté vers 15 h 40 et le suspect a été intercepté vers 18 h 45. Bien qu'au départ , il ait été arrêté pour avoir proféré des menaces, les policiers ont découvert qu'il avait commis des méfaits à différents endroits. Des mandats de perquisition ont été obtenus pour fouiller une résidence de la rue Montcalm à La Tuque.

John Ross-Petitquay est demeuré détenu et a comparu le 30 juin au palais de justice de La Tuque pour : menaces de mort et menaces d’endommager des biens. Son enquête sur remise en liberté est à venir.

Les perquisitions ont permis la saisie de plus de 16 kg de cannabis séché, plus de 440 gr de haschich, 8 armes à feu et une cinquantaine de waxpen. L’enquête se poursuit et des accusations pourraient être ajoutées.