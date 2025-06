Plus de 45 000 cigarettes de contrebande saisies à Trois-Rivières

Le 29 juin, les sergents-détectives de la Direction de la police de Trois-Rivières ont procédé à une perquisition dans le cadre d’une enquête portant sur la vente de tabac de contrebande.

L’intervention s’est déroulée dans un logement situé sur la rue Saint-Laurent, à Trois-Rivières, ainsi que dans un véhicule utilisé pour l’approvisionnement en tabac de contrebande.

Lors de l’opération, trois femmes âgées de 79, 72 et 36 ans ont été interpellées. Sur place, les policiers ont saisi une importante quantité de cigarettes de contrebande ainsi qu’une somme d’argent en lien avec les activités illégales.

Les policiers ont saisis plus de 45 000 cigarettes de contrebande, plus de 7 500 $ en argent comptant et un véhicule utilisé comme bien infractionnel

Nous rappelons que le programme « ACCES Tabac », mis en place par le gouvernement du Québec et coordonné par le ministère de la Sécurité publique, vise à intensifier la répression du tabac de contrebande et à en réduire l’accessibilité.