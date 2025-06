Les enquêteurs de Trois-Rivières récupèrent 1,2 million $ volés

En avril dernier, deux entreprises de Trois-Rivières et de Calgary avaient été victime de la « Fraude du président » pour un total de pertes monétaires 1 200 000$. Grâce aux enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières, les sommes détournées ont pu être retracées et sécurisées. L'intégralité des fonds est actuellement en voie de restitution aux victimes.

La « Fraude du président » est une technique où les fraudeurs se font passer pour des dirigeants d'entreprises afin de convaincre les employés de transférer des fonds vers des comptes frauduleux. Les suspects peuvent s'y prendre de différentes façons, notamment en profitant ou en créant une faille dans la sécurité du système informatique et en infiltrant les boîtes courriels des entreprises. Cela leur donne accès aux fournisseurs, factures, clients, ainsi qu'aux noms et signatures électroniques des dirigeants.

Il est important de souligner que la rapidité de réaction des victimes et des autorités est cruciale pour la récupération des fonds. Les victimes de cette fraude ont agi rapidement en signalant les transactions suspectes, permettant ainsi aux enquêteurs de mettre la main sur les fonds avant qu'ils ne soient dispersés.

Comment se protéger contre la « Fraude du président »

Vérification des courriels : Toujours vérifier l'authenticité des courriels reçus, surtout ceux demandant des transferts de fonds.

Double vérification : Utiliser un deuxième moyen de communication pour confirmer les demandes de transfert d'argent. Il est important de communiquer par téléphone avec le client ou le fournisseur avant d’effectuer tout changement de données bancaires.

Formation des employés : Sensibiliser et former les employés aux techniques de fraude courantes et aux signes d'alerte.

Sécurité informatique : Renforcer la sécurité des systèmes informatiques et des courriels pour prévenir les intrusions.

Procédures internes : Mettre en place des procédures internes strictes pour les transferts de fonds, incluant des vérifications multiples et des autorisations.

Le dossier a été soumis au directeur des poursuites criminelles et pénales et des accusations pourraient être déposées contre un suspect de Repentigny.