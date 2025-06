Les feux d’artifice en vente libre autorisés que certains jours

La Ville de Shawinigan a présenté un avis de motion au conseil municipal concernant l’utilisation de feux d’artifice. Dans un souci de sécurité et de protection de l’environnement, Shawinigan interdira l’utilisation de pièces pyrotechniques en vente libre.

Cette interdiction entrera en vigueur à la séance extraordinaire du conseil municipal du 23 juin prochain et s’appliquera en tout temps, à l’exception de quelques dates précises dans l’année.

L’usage de pièces pyrotechniques sera autorisé uniquement lors des journées suivantes : le 31 décembre, les 1er et 2 janvier, les 23, 24, 25 et 30 juin, les 1er et 2 juillet, et ainsi que la fin de semaine de la fête du Travail.

Même durant ces périodes autorisées, certaines règles doivent être respectées :

Distance de sécurité : Les pièces pyrotechniques doivent être utilisées à une distance minimale de 30 mètres de tout bâtiment et de toute zone boisée.

Âge minimum : Seules les personnes âgées de 18 ans et plus sont autorisées à manipuler des pièces pyrotechniques.

Emplacements interdits : Il est strictement interdit d’utiliser des pièces pyrotechniques sur les propriétés municipales, incluant les rues, les parcs et terrains de jeux, sauf dans le cadre d’événements expressément autorisés par la Ville.

Conditions météorologiques : L’usage est interdit si la SOPFEU a émis un avis d’interdiction de feux à ciel ouvert ou si les vents dépassent 20 km/h.

« Nous avons modifié la réglementation municipale pour une question de sécurité et également de tranquillité dans nos quartiers. Ces dernières années, nous avons constaté une multiplication des feux d’artifice improvisés, parfois presque tous les soirs pendant la période estivale, ce qui perturbe le quotidien des citoyens et augmente les risques d’incendie ou d’accidents », explique le maire Michel Angers.