Plus de 370 interceptions de VHR et Quads dans la région Mauricie-Lanaudière

Le samedi 14 juin dans la région Mauricie-Lanaudière, des équipes de la Sûreté du Québec ont parcouru les sentiers pour surveiller les véhicules hors route et les Quads dans le cadre de l'opération Impact VHR-Quad.

Les policiers étaient déployés dans les MRC Maskinongé, d’Autray et Matawinie. De nombreuses interceptions ont eu lieu en quad, mais aussi en véhicules patrouille.

Le tout s’est déroulé en collaboration avec les agents provinciaux de la Fédération Québécoise des Clubs Quads et les agents de sentier des clubs locaux.

Ils ont intercepté185 quads et 188 véhicules hors route. Ils ont émis 30 constats en vertu de la Loi sur les Véhicules Hors Route (LVHR), huit pour vitesse et onze pour différentes infractions. Un total de 67 avertissements ont été donnés et 10 expulsions des sentiers ont eu lieu. Mentionnons qu'un Quad déclaré volé a été retrouvé.

La Stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026, « La vie humaine, au cœur de nos actions », a pour objectif de diminuer le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves sur les réseaux routiers et récréotouristiques. Des pistes d'action sont mises en œuvre dans chacun des axes distincts : Partenariat, Intervention, Sensibilisation, Technologie, Évaluation (PISTE) par la Sûreté du Québec ainsi que ses partenaires, afin de collaborer pour tendre vers un objectif commun, celui de rendre nos routes, nos sentiers et nos plans d’eau plus sécuritaires