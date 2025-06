Les pompiers de Shawinigan effectuent des visites à domicile

La Ville de Shawinigan informe que les pompiers du Service de sécurité incendie et de sécurité civile (SSISC) effectuent leurs visites annuelles afin de sensibiliser les citoyens à la prévention des incendies. Plus spécifiquement cette année, les pompiers parcourent les secteurs Lac-à-la-Tortue, Grand-Mère et Shawinigan.

Les pompiers, clairement identifiés aux couleurs du SSISC, s’assurent que toutes les résidences possèdent des avertisseurs de fumée fonctionnels et qu’ils soient installés de façon conforme et sécuritaire, en plus de répondre aux questions des citoyens.

« Saviez-vous que la majorité des décès liés aux incendies résidentiels surviennent dans des lieux d’habitation dépourvus d’avertisseurs de fumée fonctionnels? Un avertisseur de fumée en bon état peut littéralement sauver des vies en vous alertant rapidement en cas d’incendie, vous laissant ainsi le temps de réagir et d’évacuer en sécurité, » explique Denis Gauthier, chef de la prévention et sécurité civile pour la Ville. « C’est d’une importance vitale de participer au programme d’installation et de vérification des avertisseurs de fumée. »

Comment les reconnaître

Les pompiers ne se présentent pas aux domiciles pour vendre quoi que ce soit. L’objectif est de faire de la prévention. Voici deux éléments qui vous permettront de reconnaître les pompiers du SSISC de la Ville lors de leur passage chez vous :

Ils portent leur uniforme avec des écussons du Service de sécurité incendie et de sécurité civile de Shawinigan; Ils se déplacent dans un véhicule d’urgence bien identifié au SSISC.

Conseils de sécurité

Pour s’assurer d’un bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée et pour assurer votre sécurité, le chef en prévention et sécurité civile tenait à vous présenter quelques conseils de sécurité.

Installer un avertisseur de fumée à chaque étage de votre résidence, incluant le sous-sol et à proximité des chambres à coucher ;

Vérifier le bon fonctionnement des appareils une fois par mois en appuyant sur le bouton de test ;

Remplacer les piles au moins une fois par année et les avertisseurs eux-mêmes tous les 10 ans, ou selon les recommandations du fabricant.

Les visites devraient s’échelonner tout l’été. Pour remplir un formulaire d’auto-vérification, visitez le www.shawinigan.ca/auto-verif.

Pour en savoir plus sur les différentes façons de prévenir les incendies, visitez le www.shawinigan.ca/prevention.