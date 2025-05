Importante saisie de stupéfiants à Shawinigan dans un véhicule

Dans la nuit du 22 mai, un véhicule qui était stationné près d'une borne fontaine sur le chemin des Navigateurs à Shawinigan dans le quartier Saint-Georges-de-Champlain, a été fouillé par des patrouilleurs de la SQ MRC de Mékinac.

Des comprimés et de la cocaïne étaient à la vue dans le véhicule. Les policiers ont arrêté les deux occupants du véhicule pour possession de stupéfiants aux fins de trafic. Ceux-ci étaient connus de leurs services. L’un d'eux était aussi en situation de bris de condition.

Durant cette intervention, les policiers ont trouvé et saisi : plus de 14 400 comprimés de méthamphétamine, 250 ml de GHB, 11 gr de cocaïne et un camion de l’année 2006 en tant que bien infractionnel.

L’homme de 52 ans et la femme de 42 ans, qui ont été arrêtés, ont par la suite été libérés sur promesses de comparaître le 8 septembre 2025.