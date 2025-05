Une interdiction de faire des feux à ciel ouvert est imposée dans certaines régions

Le 21 mai, en début d'après-midi, les policiers et les enquêteurs de Trois-Rivières ont procédé à deux arrestations et une perquisition dans un immeuble à logements situé sur la rue Sainte-Madeleine. La perquisition a permis la saisie de plus de 230 grammes de cocaïne, dont une partie sous forme liquide, du crack, des médicaments d’ordonnance ...