Des ossements découverts dans les bois du secteur du boulevard St-Jean

Vers 3h30 am le 8 mai, les patrouilleurs du Service de police de Trois-Rivières ont procédé à l’arrestation de trois individus, dont deux femmes de 18 et 21 ans et un adolescent de 15 ans, après avoir localisé un véhicule volé dont le vol a été signalé quelques heures auparavant. Lors de la remise du véhicule à son propriétaire ...