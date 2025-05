Arrestation de trois individus à bord d'un véhicule volé à Trois-Rivières

Vers 3h30 am le 8 mai, les patrouilleurs du Service de police de Trois-Rivières ont procédé à l’arrestation de trois individus, dont deux femmes de 18 et 21 ans et un adolescent de 15 ans, après avoir localisé un véhicule volé dont le vol a été signalé quelques heures auparavant.

Lors de la remise du véhicule à son propriétaire légitime, ce dernier a constaté que plusieurs objets ne lui appartenaient pas. À la suite d’une vérification plus approfondie, il s’est avéré que certains des articles retrouvés dans le véhicule avaient été volés dans d’autres voitures.

Certains de ces objets ont été remis à leurs propriétaires respectifs, qui ont confirmé qu’ils avaient été volés dans leur véhicule dans la nuit.

Le Service de police de Trois-Rivières profite de l’occasion pour rappeler à la population l’importance de toujours verrouiller les portes de leur véhicule et de ne jamais laisser d'objets de valeur à l’intérieur.

Si des citoyens constatent que des objets ont été volés dans leur véhicule, nous les encourageons à porter plainte en contactant notre service au 819-691-2929, option 6.

Les suspects devraient faire face à des accusations en lien avec le vol de véhicule et le vol dans véhicule. Ils ont tous été libérés.