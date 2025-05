Agression à l'arme blanche dans un bar de Trois-Rivières

À la suite de l’importante opération policière menée, le 30 avril, sur le territoire de Trois-Rivières et dans les municipalités de Bécancour et Shawinigan, plus de 10 arrestations ont été effectuées dans le cadre du conflit armé en lien avec les redevances. L’opération, coordonnée par la Direction de la police de Trois-Rivières ...