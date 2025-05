Opération policière du 30 avril à Trois-Rivières : onze arrestations

À la suite de l’importante opération policière menée, hier, le 30 avril, sur le territoire de Trois-Rivières et dans les municipalités de Bécancour et Shawinigan les autorités ont procédé à onze arrestations et à de nombreuses perquisitions.

L’opération, coordonnée par la Direction de la police de Trois-Rivières (DPTR), en collaboration avec la Sûreté du Québec (SQ) et le Groupe tactique d’intervention (GTI), visait à démanteler un réseau criminel impliqué dans le trafic de stupéfiants, au cœur d’un conflit de redevances criminelles.

Résultats de l’opération : 11 arrestations effectuées, sept perquisitions réalisées et trois véhicules saisis à titre de biens infractionnels.

De plus, de la cocaïne, du matériel relié au trafic de stupéfiants, une somme importante d’argent canadien, une arme à feu chargée et plusieurs vêtements et items de luxe récupérés à titre d’actifs criminels ont été saisis.

Comparutions à venir

Parmi les personnes arrêtées, au moins 5 individus comparaîtront aujourd’hui au palais de justice de Trois- Rivières en lien avec divers chefs d’accusation, notamment : pour possession de stupéfiants en vue de trafic, trafic de stupéfiants et possession d’arme prohibée.

Cette opération a été rendue possible grâce à l’implication et au professionnalisme des enquêteurs et patrouilleurs de la DPTR, soutenus par les équipes de la SQ, le GTI et les maîtres-chiens. Elle constitue une frappe importante dans la lutte contre le crime organisé régional.

L’enquête se poursuit et d'autres accusations pourraient suivre.