Opération policière majeure à Trois-Rivières ciblant un réseau criminel

Depuis ce matin, une importante opération policière est en cours sur le territoire de la ville de Trois-Rivières ciblant un réseau criminel. Le tout se fait principalement, en collaboration avec la Sûreté du Québec.

Les policiers sont soutenus par le Groupe tactique d'intervention (GTI) et plusieurs maîtres-chiens, ainsi que de nombreux patrouilleurs. De plus les enquêteurs du service de police de Trois-Rivières font équipe avec ceux de la SQ pour mener simultanément plusieurs perquisitions et arrestations sur le territoire et dans les municipalités avoisinantes.

Cette offensive vise directement le trafic de stupéfiants et s’inscrit dans un conflit criminel autour de redevances, qui a déjà laissé sa trace à travers des incendies criminels et des actes violents.

Actuellement, ce sont six secteurs d’intervention qui sont visés dans trois villes différentes. À Trois-Rivières, ce sont la rue Jutras, Roy, Saint-Paul et Camille qui ont la visite des autorités. Puis, des équipes sont sur le boulevard des Acadiens à Bécancour et sur la route à la Tortue à Shawinigan.

Les policiers sont toujours sur place.

Jusqu'à présent, il y a eu 11 arrestations, sept perquisitions et trois véhicules saisis comme bien infractionnels. De plus, de la cocaïne, du matériel de trafic de stupéfiants, de l'argent canadien et une arme à feu chargée ont été trouvés.

La Direction de la police de Trois-Rivières rappelle que toute personne voulant partager des renseignements, de façon confidentielle, peut le faire par le programme HALTE AU CRIME, en communiquant au numéro 819-691-2929 touche # 7, ou directement sur le site internet du programme à l’adresse halteaucrime.v3r.net.