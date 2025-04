Chute mortelle pour une adolescente à l'ancienne usine Belgo

Une adolescente de 15 ans a fait une chute mortelle sur le site d'une ancienne usine à Shawinigan, en Mauricie.

Les services d'urgence ont été alertés par un proche vendredi, vers 20 h 30, alors que la victime est tombée dans un silo de l'ancienne usine Belgo, une papetière qui a fermé ses portes en 2008.

«Deux jeunes seraient allés se promener sur le site de l'ancienne usine. Ils seraient montés en haut d'un silo. On parle d'une structure en béton et en métal. L'adolescente de 15 ans serait tombée dans le silo et serait demeurée coincée dans la structure», a expliqué le sergent Frédéric Deshaies, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Le Service de sécurité incendie et de sécurité civile (SSISC) de Shawinigan a fait appel aux pompiers de Trois-Rivières pour l'opération de sauvetage en espace clos qui s'annonçait complexe. Ce n'est que vers 4 h 40, samedi matin, que la jeune victime a pu être localisée, dégagée et transportée vers un centre hospitalier, où son décès a été constaté.

«Une enquête du coroner est en cours afin d'établir les causes et les circonstances entourant cet évènement. Notons que l'autre adolescent qui l'accompagnait n'a pas été blessé», a précisé le sergent Deshaies.