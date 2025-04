Trois arrestations en quelques heures pour conduite avec capacité affaiblie

Les patrouilleurs de la Direction de la police de Trois-Rivières ont procédé à trois arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool dans la soirée et la nuit du 9 au 10 avril 2025.

Vers 16 h 15, un accident avec délit de fuite a eu lieu sur le boulevard St-Louis près de la 1 ière avenue. Les patrouilleurs ont rapidement localisé le véhicule suspect à proximité. La conductrice, une femme de 71 ans, présentait des symptômes de capacités affaiblies. Elle a été arrêtée et amenée au poste, où elle a soufflé un taux près du double de la limite permise par la loi. Son permis a été suspendu, son véhicule remorqué, et elle a été libérée par citation.

Vers 20 h 00, les patrouilleurs ont constaté une conduite erratique et ont intercepté le véhicule sur l’autoroute 40 Est, près du km 206-207. La conductrice, une femme de 50 ans, présentait également des symptômes de capacités affaiblies par l’alcool. Elle a été arrêtée et amenée au poste, où elle a soufflé au-dessus du double de la limite permise par la loi. Son permis a été suspendu, son véhicule saisi pour une période de 30 jours, et elle a été libérée par citation.

Vers 00 h 15, les patrouilleurs ont aperçu un véhicule circulant de manière erratique sur le boul. Des Chenaux. Ils l’ont intercepté un peu plus loin. Le conducteur, un homme de 78 ans, démontrait à son tour des symptômes de conduite avec les capacités affaiblies. Il a été arrêté et amené au poste, où il a soufflé et obtenu un taux près du double de la limite permise par la loi. Son permis a été suspendu, son véhicule remorqué, et il a été libéré par citation.

Ces trois personnes, qui n’ont aucun lien entre elles, devront toutes comparaître en cour le 16 juin 2025. Rappel important : Ne conduisez jamais sous l’effet de l’alcool ou des drogues !

Au Québec, le taux légal d’alcoolémie est de moins de 0,08 %, mais même à des niveaux inférieurs, l’alcool et les drogues altèrent vos réflexes et votre jugement, mettant en danger votre sécurité et celle des autres.

Pour rentrer en toute sécurité : désignez un conducteur sobre et prenez un taxi, un transport en commun ou un service de covoiturage. Ne prenez aucun risque, restez responsable.