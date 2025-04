Soyez vigilant face aux colporteurs à Shawinigan

Le 2 avril, un homme de 37 ans, Raphaël Lajoie, a été arrêté et a comparu hier pour plusieurs chefs d'accusation d'actions indécentes et de harcèlement criminel, à la suite de plusieurs incidents survenus entre le début mars et le 2 avril 2025 impliquant plusieurs témoins et victimes. L’homme de 37 ans a été arrêté et conduit au ...