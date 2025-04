Un homme arrêté pour harcèlement et actions indécentes à Trois-Rivières

Le 2 avril, un homme de 37 ans, Raphaël Lajoie, a été arrêté et a comparu hier pour plusieurs chefs d'accusation d'actions indécentes et de harcèlement criminel, à la suite de plusieurs incidents survenus entre le début mars et le 2 avril 2025 impliquant plusieurs témoins et victimes.

L’homme de 37 ans a été arrêté et conduit au poste de police le 2 avril où il a été rencontré par des enquêteurs. Il a comparu aujourd’hui, et est détenu. Il reviendra à la cour le 9 avril prochain.

Les autorités ont des raisons de soupçonner qu’il aurait pu faire d’autres victimes. Si vous avez également été témoin de ce genre de comportement de la part de ce suspect, vous pouvez les contacter au 819- 370-6700 option 6.

Le Service de police de Trois-Rivières rappelle à la population que la sécurité est une priorité. Nous encourageons les victimes de situations similaires à dénoncer immédiatement les faits. Une intervention rapide des policiers permet souvent d’éviter une récidive. Si vous ne vous sentez pas à l’aise de vous identifier et que l'événement n'est plus en cours, il existe l'option HALTE AU CRIME en composant le 819-691-2929, option 7, où vous pouvez laisser un message de façon anonyme. Il sera traité ultérieurement.