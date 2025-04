De fausses passes de transport circulent à Shawinigan

La Régie de transport en commun de Shawinigan (RTCS) informe les usagers qu’une page Facebook frauduleuse imitant la RTCS fait actuellement la promotion d’une fausse passe qui serait valide pour une durée de 6 mois. ATTENTION : il s’agit d’une arnaque !

La RTCS demande aux usagers d’être vigilants et de ne pas se laisser berner par cette offre ou toute autre qui peut sembler trop belle pour être vraie.

Si vous voyez une publication qui vous semble intéressante, vous devez toujours valider l’information : en vous rendant sur le site officiel de la RTCS www.shawinigan.ca/rtcs ou en appelant ou en écrivant à la RTCS: 819536-7200 ou [email protected].

Comment reconnaître les fausses pages

Sur les réseaux sociaux, il faut faire preuve de méfiance, surtout lorsqu’une offre paraît trop alléchante. Voici quelques trucs pour vous aider : e nombre d’abonnés à une page est faible, la publication est trop belle pour être vraie et on vous dit de vous dépêcher pour en profiter, le lien de redirection n’inclut pas le nom de l’organisme avant l’extension « .com » ou « .ca », les informations de la « biographie de l’organismes » sont étranges et le nom de la page Facebook n’est pas celui de l’organisme.

Tous ces signes vous aideront à déterminer si vous avez affaire à une page frauduleuse, ou pas.Si vous détectez des pages ou des publications frauduleuses, il est important de le signaler à Facebook.