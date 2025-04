Trois perquisitions en lien avec des vols d’armes à feu

Trois perquisitions se sont déroulées concernant des vols d'armes à feu survenus à Trois-Rivières, le vendredi 28 mars. Les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières ont été assistés par la Sûreté du Québec.

La série de perquisitions a été effectuée simultanément, visant une résidence située à Saint-Narcisse ainsi que deux chalets situés à Trois-Rives.

Lors des perquisitions, plusieurs objets ont été saisis : des armes à feu effectivement volées à Trois-Rivières, des cartouches et des munitions de divers calibres, des étuis d’arme à feu, plus de 30 grammes de cannabis illicite et environ 7000 comprimés de méthamphétamine.

L’homme visé dans ces dossiers était déjà détenu dans le cadre d'autres enquêtes. L’enquête se poursuit.

La Direction de la police de Trois-Rivières rappelle que toute personne voulant partager des renseignements, de façon confidentielle, peut le faire par le programme HALTE AU CRIME, en communiquant au numéro 819-691-2929 touche # 7, ou directement sur le site internet du programme à l’adresse halteaucrime.v3r.net.