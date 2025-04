Un conducteur ivre intercepté à 170 km/h dans une zone de 50

Un automobiliste de 19 ans a été intercepté par les patrouilleurs de la police de Trois-Rivières, le 30 mars vers 4 h du matin, alors qu'il circulait à 170 km/h dans une zone de 50.

Il s'agit d'un grand excès de vitesse, alors qu'il roulait à plus du triple de la vitesse permise sur cette voie. Ce dernier a pris la fuite, mais a été localisé grâce à la vigilance des patrouilleurs.

Les policiers ont également constaté que le conducteur montrait des signes de capacités affaiblies par l’alcool, bien qu’il soit soumis à la tolérance zéro alcool.

Le jeune homme a été arrêté sur place et conduit au poste de police où il a été soumis à un test de dépistage. Le résultat dépassait la limite permise par la loi. L’individu devrait faire face à plusieurs accusations, dont celles de conduite avec les capacités affaiblies, bris de condition, et d’autres pourraient s’ajouter concernant notamment sa conduite. Il comparaitra le 2 juin 2025.

Le Service de police de Trois-Rivières rappelle à la population que la sécurité sur les routes est une priorité. Nous encourageons les conducteurs à respecter les limites de vitesse et à ne jamais prendre le volant sous l’effet de substances qui compromettent leurs capacités. Il faut garder en tête que conduire est un privilège, et non un droit acquis.