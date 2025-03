Un homme de Shawinigan arrêté pour vol qualifié dans un commerce

Le 26 mars, un homme de 50 ans de Shawinigan a été arrêté par la Sûreté du Québec à la suite d'un vol qualifié dans un commerce.

Vers 22 h 45, un témoins a contacté les policiers concernant une altercation entre un employé de dépanneur et un suspect. L'homme s’est présenté au commerce et est parti avec des bières, alors que l’employé ne voulait pas lui en vendre.

L’employé l’a suivi à l’extérieur et le suspect s’en est pris à lui avec un coup de poing et a pris la fuite. Le suspect a été retracé par les policiers et arrêté pour vol qualifié et bris de sursis. En effet, il n'a pas le droit de consommer d'alcool entre autres. Il a été détenu cette nuit et va comparaître au palais de justice de Shawinigan aujourd’hui.