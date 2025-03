Arrestation pour bris de condition, menace, harcèlement et fuite

Le 25 mars, Jean-Samuel Sévigny, 38 ans, a été arrêté par les patrouilleurs de la Direction de la police de Trois-Rivières en lien avec un dossier de bris de condition, d’harcèlement criminel, de menace et de fuite.

Vers 8 h 30, les patrouilleurs ont été dirigés sur la rue la rue Léo-Ayotte à la suite d’un appel 911. La victime, une femme de 30 ans, mentionne que M. Dévigny viendrait de commettre un bris de condition.

Les patrouilleurs se sont rapidement dirigés vers la rue Léo-Ayotte. Alertes et attentifs, ils ont croisé le suspect dans son véhicule et l’ont reconnu. Ils ont tenté une interception, mais ce dernier a pris la fuite et a commis un GEV (grand excès de vitesse) en atteignant près de 170 km/h dans l’entrée d’autoroute 40 Est. Ce dernier a pris la fuite.

En plus du bris de condition et de la fuite, des accusations pour avoir proféré des menaces envers un animal et d’harcèlement se sont ajoutés. Un constat d’infraction a également été remis pour le GEV.

L’individu a été arrêté puis conduit au Quartier Général. Il a comparu au palais de justice de Trois-Rivières et fut libéré avec des conditions émis par le juge.

La Direction de la police de Trois-Rivières rappelle que toute personne, voulant partager des renseignements de façon confidentielle, peut le faire par le programme HALTE AU CRIME en communiquant au numéro 819-691-2929 touche 7, ou directement sur le site internet du programme à l’adresse halteaucrime.v3r.net.