Un homme recherché pour agressions sexuelles durant 30 ans arrêté

Le 20 mars, un homme qui était recherché sous mandat d’arrestation pour une série de crime : agressions sexuelles, inceste, exploitation sexuelle et action indécente survenues entre 1994 et janvier 2024, a été finalement arrêté par les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières.

Au même moment, une perquisition a eu lieu et a permis de saisir : une arme à feu, des cartouches et de la drogue illicite (méthamphétamine et plus de 500 grammes de cannabis).

Le suspect de 67 ans a été libéré par promesse avec des conditions à respecter. Il comparaitra le 31 mars 2025 au Palais de justice de Trois-Rivières.

Des accusations concernant la possession non-autorisée d’une arme à feu et de possession de drogues devraient s’ajouter.

Compte tenu du fait que d’identifier le suspect permettrait d’identifier la victime, les autorités n'ont pas communiqué cette information.