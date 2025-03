Fraudes : le complice de Jean-François Gagnon revient en cour le 17 juin

La Ville de Bécancour informe la population d’un débordement de la rivière Bécancour à proximité du pont Savoie-Trahan et du boulevard du Danube, et ce, en raison d’une hausse du niveau d’eau suite aux pluies abondantes et de la douce température. Le Service de sécurité incendie et les travaux publics de la Ville de Bécancour sont présentement ...