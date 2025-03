La police de Trois-Rivières présente la nouvelle Trousse Anti-Troll

Alors que s’amorce du 17 au 21 mars 2025 la Semaine de la prévention de la violence et de l’intimidation dans les écoles, la Direction de la police de Trois-Rivières présente le nouveau site web de la Trousse Anti-Troll contre la cyberintimidation.

À travers de courtes capsules vidéo, la Trousse Anti-Troll propose diverses solutions aux élèves du primaire et du secondaire qui vivent de la cyberintimidation. Ces vidéos permettent de mieux comprendre les réseaux sociaux, les comportements de cyberintimidation et les ressources d’aide disponibles.

Le site propose des outils et des informations, dont un guide spécialement conçu pour les parents, afin de les aider à amorcer la discussion et à accompagner les jeunes dans la recherche de solutions adaptées à leur réalité. Les intervenants scolaires peuvent également utiliser la Trousse Anti-Troll comme un outil d'intervention et de prévention dans leur travail auprès des élèves.

Une ressource web gratuite et disponible en tout temps

La Trousse Anti-Troll est offerte gratuitement à la population ainsi qu’aux écoles et aux corps policiers du Québec. Déjà employé dans des dizaines d’écoles partout dans la province, le contenu est disponible en français et en anglais.

Le développement de la Trousse Anti-Troll a bénéficié d’une participation financière du ministère de la Famille. Les ministères de l’Éducation et de la Sécurité publique ont également participé à la création du contenu. Voici d’ailleurs une citation de la ministre de la famille et ministre responsable de la région de la Montérégie :

« Puisque plus de la moitié des jeunes de 10 à 18 ans ont déjà subi une forme de cyberintimidation, il est impératif pour notre gouvernement d’agir pour lutter contre toutes les formes d’intimidation. Notre participation financière à l’élaboration de cette Trousse Anti-Troll reflète notre volonté de soutenir les initiatives qui visent la prévention auprès de différents publics. Je suis particulièrement heureuse que les parents aient un guide spécialement conçu pour eux afin de les aider à aborder le sujet de la cyberintimidation avec leur enfant. Je félicite le travail du service de police de Trois-Rivières et de ses partenaires pour l’élaboration de cette trousse qui aidera, j’en suis convaincue, de nombreuses personnes », indique Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie