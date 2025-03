Débordement de la rivière Bécancour : fermetures de rues

La Ville de Bécancour informe la population d’un débordement de la rivière Bécancour à proximité du pont Savoie-Trahan et du boulevard du Danube, et ce, en raison d’une hausse du niveau d’eau suite aux pluies abondantes et de la douce température.

Le Service de sécurité incendie et les travaux publics de la Ville de Bécancour sont présentement sur place afin d’assurer la surveillance du cours d’eau. Des fermetures de rues ont été faites près du débordement afin d’assurer la sécurité des automobilistes.

Fermeture de rues en vigueur

En raison de la situation, les rues suivantes sont présentement fermées à la circulation automobile :

Bécancour :

- Chemin du Petit-Chenal (secteur Bécancour), ainsi que sur une section du boul. du Danube (vers l'Autoroute 30).

- Intersection du boulevard du Danube et du Chemin Leblanc (trou à pinard), ainsi que le pont Trahan-Savoie.

- Rue des Glaïeuls (Nord) - maintenant rouverte à la circulation.

Gentilly :

- Chemin des Milans, entre les avenues des Hirondelles et des Aigles.

Les automobilistes sont invités à suivre la signalisation de détour présentement sur place. Pour ceux ayant l’habitude d’emprunter le chemin Leblanc, veuillez-vous rediriger vers le secteur Saint-Grégoire (autoroute 55).

Les services de mesures d’urgence surveillent en tout temps la situation et apportent le soutien nécessaire.

C’est par voie de communiqué et sur le Facebook municipal que les autorités verront à informer la population du rétablissement de la situation.