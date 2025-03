Trois arrestations pour conduite avec capacité affaiblie cette nuit

Les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières ont procédé, le 13 mars, à une arrestation et une perquisition en matière de trafic de stupéfiants. Cette arrestation découle d’une enquête initiée en janvier 2025. Au cours de cette opération, les enquêteurs ont saisi : plus de 25 000$ en argent canadien, plus de 45 ...