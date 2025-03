Les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières ont procédé, le 13 mars, à une arrestation et une perquisition en matière de trafic de stupéfiants. Cette arrestation découle d’une enquête initiée en janvier 2025.

Au cours de cette opération, les enquêteurs ont saisi : plus de 25 000$ en argent canadien, plus de 45 grammes de cocaïne, plus de 1000 comprimés de métamphétamines, plus de 6 grammes de MDMA, des comprimés d’ecstasy, des téléphones cellulaires, des balances et des objets liés à la vente et au trafic de stupéfiants.

Un homme de 29 ans a été arrêté et est demeuré détenu. Il comparaîtra au Palais de justice de Trois-Rivières, le 14 mars 2025, pour faire face à des accusations en lien avec du trafic de stupéfiants.

La Direction de la police de Trois-Rivières rappelle que toute personne voulant partager des renseignements de façon confidentielle peut le faire par le programme Halte AU CRIME en communiquant au numéro 819 691-2929 #7 ou directement avec l’adresse internet du programme [email protected].