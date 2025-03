Demande à la population pour identifier un suspect d'un vol qualifié

La Sûreté du Québec demande l’aide de la population afin d’identifier le suspect d’un vol qualifié commis à Shawinigan.

Le 16 février 2025 en après-midi, un homme a fait irruption dans un commerce de prêts sur gage de Shawinigan. Il a aspergé de poivre de cayenne deux employés qui étaient présents. Il a fracassé un présentoir pour y voler des bijoux avant de prendre la fuite en brisant la vitrine du magasin. Le suspect est un homme de bonne stature qui portait un masque à gaz et avait des outils.

Description du suspect

Âge approximatif : homme âgé entre 25 à 40 ans

Taille : autour de 1,83 m (6 pi)

Poids : plus de 210 lb

Cheveux : bruns, peignés vers l’arrière

Lors des événements, le suspect portait un manteau et un pantalon noirs, des gants noirs et gris et des bottes lacées beiges. Le suspect était armé d’une petite masse avec un manche bleu et de répulsif à ours. Il portait aussi un masque à gaz.

Toute information pouvant permettre de retracer cet individu peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264 ou via le [email protected] .