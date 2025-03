Deux individus arrêtés à Trois-Rivières pour vol de véhicule

Deux individus ont été arrêtés aujourd'hui à Trois-Rivières à la suite d'un vol de véhicule qui s'est suivi d'une poursuite policière sur l'autoroute 40.

Vers 4h00, les patrouilleurs reçoivent un appel 911 d’un citoyen qui décrit le véhicule de fuite et le véhicule volé, et indique la direction prise. Les patrouilleurs les ont aperçus sur l’autoroute 40 ouest. Ils ont été en mesure de valider la direction prise par les suspects.

La DPTR a alerté la SQ concernant la situation. Grâce à une vigilance accrue et à une surveillance étroite, le véhicule a été localisé sur l’autoroute 40 Ouest par les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de D’Autray.

Les deux suspects, âgés de 17 et 18 ans, respectivement originaires de Laval et de Mirabel, ont été appréhendés et pourraient faire face à plusieurs chefs d’accusation, incluant le vol, la fuite, la possession d’outils de cambriolage, ainsi que le recel.

Le suspect mineur a été libéré sur promesse de comparaître, tandis que le suspect majeur a été placé en détention et comparaîtra aujourd’hui au Palais de Justice de Joliette.