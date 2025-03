Les pompiers de Shawinigan sont intervenus 1079 en 2024

Le conseil municipal de Shawinigan a adopté le rapport annuel d’activités de son Service de sécurité incendie et de sécurité civile (SSISC) pour l’année 2024. Les pompiers ont encore réussi à améliorer leur temps de réponse par rapport aux années précédentes.

En 2024, le SSISC a effectué 1079 interventions sur le terrain. Parmi celles-ci, on compte des appels pour des alarmes d’incendie déclenchées (310), des vérifications (209), des accidents de la route (155), des feux de bâtiments ou de cheminée (104), des feux extérieurs (55), des odeurs suspectes (54), des sauvetages (28) et des feux de véhicules (27).

Au niveau des feux de bâtiments, le Schéma de couverture de risques incendie de Shawinigan prévoit une force de frappe de 10 pompiers sur place en moins de 15 minutes. La force de frappe a été atteinte dans 83 % des cas, soit une amélioration d’environ 25 % pour les bâtiments à risque élevé et de 16 % pour les bâtiments à risque faible par rapport à 2023. Et cette augmentation est encore plus notable comparativement à 2022.

« Les statistiques démontrent que les efforts soutenus des dernières années portent leurs fruits », souligne Christian Hould, conseiller municipal du district des Montagnes et président de la Commission sur la sécurité incendie et la sécurité civile. « Je tiens à souligner le travail remarquable de nos pompiers, de nos brigadiers et de tout le personnel de soutien du service. Shawinigan peut compter sur une équipe compétente et passionnée, qui a à cœur la protection et le bien-être de notre population. »

Les pompiers du SSISC de Shawinigan se sont déplacés pour effectuer des visites de prévention dans 7438 unités d’habitation. Parmi celles-ci, 4080 ont permis de rencontrer des citoyens et de compléter une visite de prévention et de vérification des avertisseurs de fumée, soit une augmentation de 35 % par rapport à 2023. Environ la moitié de ces unités sont situées dans les secteurs à proximité des casernes et l’autre moitié, dans les secteurs plus éloignés, assurant ainsi une prévention forte également dans ces secteurs.

À cela s’ajoute l’inspection de 326 bâtiments à risque plus élevé, comme des commerces, des industries, des écoles ou des résidences pour personnes âgées, afin de répondre aux objectifs du Schéma. Il s’agit de visites plus en profondeur, où plusieurs points de sécurité sont vérifiés par les pompiers.

« Je suis très fier de ce bilan annuel. Son format revu et amélioré est à l’image de la progression qu’a connue notre Service au cours des dernières années, et ces améliorations se reflètent positivement dans le service offert à la population », fait remarquer Jean-Philippe Leblanc, directeur du SSISC. « L’ajout d’un pompier sur chaque quart de travail à la fin de l’année 2023 a permis d’augmenter significativement le taux d’atteinte de la force de frappe pour les incendies de bâtiments. »

Notons que les 22 brigadiers et brigadières, dont 17 permanents, font également partie du SSISC. Grâce à leur travail, jusqu’à 1000 traversées d’enfants sont sécurisées chaque jour, réparties sur 17 intersections différentes, et ce, beau temps mauvais temps.