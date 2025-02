Un jeune de 16 ans de Trois-Rivières est recherché après une fugue

Les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières sollicitent l’assistance de la population afin de retrouver un jeune en fugue.

Anthony Choquette Estrada, âgé de 16 ans, a quitté son domicile situé dans le secteur de la rue Marion le 25 février dernier vers 5h du matin pour une destination inconnue.

Anthony mesure 1 m 70, pèse 90 kg, il a les yeux et les cheveux bruns.

Lorsqu’il a quitté, il portait un cotton ouaté et un jogging foncé. Ses chaussures sont de couleurs multicolores de la marque Nike et les lacets sont jaunes.

Celui-ci pourrait se trouver à Trois-Rivières, mais également dans la région de Grand-Mère. Il fréquente parfois le Mont VR et le Cité en Forme (gym pack) sur Gene-H. Kruger à Trois-Rivières. Il pourrait également se tenir dans les centres d’achats.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa sécurité.

Toute personne ayant de l’information à partager pouvant nous permettre de retrouver ce jeune homme, peut communiquer avec le Service de police de Trois-Rivières au (819) 691-2929 touche # 6