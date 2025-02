Un incendie criminel sur la rue Radisson à Trois-Rivières

Le 23 février 2025, vers 21 h 24, le Service de police de la Ville de Trois-Rivières a été sollicité par les pompiers pour prêter assistance à la suite d’un incendie suspect survenu sur un bâtiment de la rue Radisson, au centre-ville de la ville de Trois-Rivières.

Les premières informations révèlent qu’un objet incendiaire improvisé aurait été utilisé, provoquant l’incendie. Des témoins ont rapporté avoir entendu une détonation avant de voir les flammes et la fumée se propager. Grâce à leur réactivité, les citoyens ont immédiatement alerté les services d’urgence et ont utilisé de la neige pour tenter de maîtriser la situation. Cette intervention rapide a permis de limiter la propagation de l’incendie, et les flammes ont été éteintes avant qu’elles n’occasionnent des dommages plus importants au bâtiment.

L’intervention des témoins a été déterminante pour éviter des conséquences plus graves. Leur action a non seulement permis de contenir l’incendie, mais a également renforcé l'importance de la vigilance et de la solidarité dans de telles situations d’urgence.

Les autorités locales ont ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l'incident et d’identifier les responsables de cet acte. Le Service de police de la Ville de Trois-Rivières invite toute personne disposant d'informations pertinentes à se manifester pour aider à faire avancer l'enquête.

Toute personne ayant de l’information à partager concernant ces deux événements est priée de communiquer avec la Direction de la police de Trois-Rivières au 819 691-2929 # 7 via la ligne d’information confidentielle Halte au Crime.