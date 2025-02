Trois arrestations pour introduction par effraction et voies de fait armé

La nuit dernière, des patrouilleurs de Trois-Rivières ont procédé à l'arrestation de trois personnes, deux hommes, l'un de 43 ans et un autre de 40 ans, et une femme de 26 ans, suite à une introduction par effraction dans une résidence sur la rue Léo-Thibault.

Les faits se sont produits vers minuit. L'homme de 43 ans et une femme de 26 ans ont tenté de s'introduire dans la résidence. Celle-ci était occupée. Le propriétaire, qui a entendu du bruit, serait arrivé face à face avec les malfaiteurs. Une altercation s’en serait suivie. L’homme de 43 ans aurait subi des blessures au visage et le résident des lieux aurait également été blessé par arme blanche au niveau du dos. Les deux suspects ont ensuite pris la fuite.

À la suite d’appels logés à la centrale par des voisins, les patrouilleurs de la DPTR se sont rendus sur place. Quelques minutes plus tard, lors du ratissage dans les rues avoisinantes, ils ont procédé à l’arrestation de l’homme de 43 ans, qui avait le visage ensanglanté. Ce dernier fut conduit au CHAUR pour soigner ses blessures où il sera plus tard libéré par promesse de comparaître. Par la suite, le résident des lieux, un homme âgé de 40 ans, a également été arrêté et conduit au quartier général où il fut libéré par la suite par une promesse de comparaître, à la suite de sa rencontre avec les enquêteurs.

Dans les minutes qui ont suivi, la femme de 26 ans fut localisée et arrêtée concernant l’événement en question ainsi que pour des mandats d’arrestation dont elle faisait l’objet. Elle a également été conduit au quartier général pour sa détention et sa comparution concernant des infractions de voies de fait armé et introduction par effraction.

Une demande d’assistance aux enquêtes a été effectuée afin que ces derniers puissent obtenir les autorisations judiciaires pour expertiser la scène. Un technicien S.I.J. a également été mandaté sur les lieux.

Lors de la perquisition, les enquêteurs ont saisi : un poing américain, un couteau, un bâton de baseball et une substance s’apparentant à de la cocaïne.

La Direction de la police de Trois-Rivières rappelle que toute personne voulant partager des renseignements de façon confidentielle peut le faire par le programme Halte AU CRIME en communiquant au numéro 819 691-2929 #7 ou directement avec l’adresse internet du programme [email protected].