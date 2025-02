Deux collisions sur l'autoroute 40 est à la hauteur de Trois-Rivières

Hier, au km 203 de l'autoroute 40 Est, à Trois-Rivières, est survenue deux collisions suite à la sortie de route et capotage d'un conducteur qui se sont déroulés vers 14 h 30.

C'est après avoir une bordure de béton, que le premier véhicule a capoté pour terminer son chemin hors de la route. Selon la Sûreté du Québec, l'hypothèse la plus probable de cet accident serait un malaise. On ignore l'état de santé du conducteur qui a été conduit au centre hospitalier le plus proche.

Malheureusement, un camion qui suivait est entré en collision avec l'arrière d'une voiture qui le précédait, n'ayant pas eut le temps de voir le ralentissement de la circulation conséquent au premier accident. La réaction en chaîne a impliqué un troisième véhicule.

Heureusement, il n’y a pas eu de blessé dans cette deuxième collision. Le conducteur fautif a pris la fuite. Le véhicule impliqué dans ce délit de fuite est une camionnette (pickup) rouge avec une remorque fermée rouge. Une enquête est en cours.

Ces deux interventions sur l’autoroute ont mené à la fermeture des voies et perturbées la circulation.