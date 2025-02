Deux hommes ont été arrêté en lien avec une introduction par effraction dans un dépanneur de la rue Notre-Dame Ouest, à Trois-Rivières.

Dans la nuit de lundi à mardi, vers 1h18, le responsable du commerce a contacté le service de police de Trois-Rivières après avoir observé un vol en cours sur les caméras de surveillance. Alors que les policiers se rendaient sur place, un citoyen circulant sur la rue Notre-Dame Ouest a également contacté la centrale. Il avait entendu l’alarme du commerce et vu un véhicule suspect quitter le stationnement. Il a pu fournir une description détaillée du véhicule.

Grâce à la vigilance de ce citoyen et à l’intervention rapide de nos patrouilleurs, le véhicule a été localisé et intercepté à l’intersection des rues Royale et Benjamin-Sulte. Les occupants, deux hommes âgés de 52 et 57 ans, ont été arrêtés et conduits au Quartier Général pour être interrogés par les enquêteurs.

L’enquête a révélé que les deux individus auraient fracassé la vitre du commerce pour tenter de voler un guichet automatique. Ils auraient essayé de l’attacher à leur véhicule, mais celui-ci a été retrouvé fortement endommagé dans le stationnement du commerce.

Les deux hommes ont été libérés par promesse de comparaitre et devront se présenter à la Cour à une date ultérieure. Ils risquent de faire face à des accusations d’introduction par effraction et de tentative de vol de guichet automatique.

La Direction de la police de Trois-Rivières rappelle que toute personne voulant partager des renseignements, de façon confidentielle, peut le faire par le programme HALTE AU CRIME, en communiquant au numéro 819-691-2929 touche # 7, ou directement sur le site internet du programme à l’adresse halteaucrime.v3r.net.