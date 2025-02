Un homme tente de s'introduire par effraction sur la rue René-Gagnier

Un individu qui s'apprêtait à commettre une introduction par effraction dans une résidence luxueuse de la rue René-Gagnier, située dans le secteur des Carrefours, à Trois-Rivières, lorsqu'il a été arrêté.

Le 6 février, vers 12h45, un résident de la rue René-Gagnier a contactés les policiers pour signaler qu’un individu suspect, vêtu comme un travailleur de la construction, venait de sonner à sa porte. Des patrouilleurs ont alors été dépêchés dans le secteur, ont localisé le suspect et ont procédé à son arrestation.

Le suspect, un jeune homme de 16 ans, a été conduit au Quartier général de la DPTR où il a fourni une déclaration incriminante à nos enquêteurs. Il a été libéré et pourrait revenir devant la Cour pour faire face à des accusations, entre autres, d’introduction par effraction. L’enquête a révélé que l’individu était accompagné de complices qui ont pris la fuite après avoir abandonné leur véhicule à proximité. Des témoins ont indiqué que ces complices portaient des dossards orange et des casques de construction.

Nous invitons les citoyens qui auraient été témoins ou qui pourraient fournir des images de caméras de surveillance de ces individus à communiquer avec nous au 819 691-2929, option 6. La Direction de la police de Trois-Rivières désire rappeler l’existence du programme Registre des caméras. Ce programme permet à la population d’inscrire leur système de surveillance extérieur dans une base de données confidentielles pour une éventuelle consultation par les policiers. La vidéosurveillance est un moyen efficace pour faire cheminer une enquête ou pour aider à l’arrestation et à la condamnation de personnes ayant commis des délits criminels. Pour vous inscrire, consultez le www.v3r.net.

Nous rappelons également l’importance du programme Surveillance de quartier, qui encourage l’implication citoyenne individuelle et collective pour accroître la sécurité et la quiétude d’un quartier, dans un environnement où chacun veille sur les autres. Pour plus d’informations, abonnez-vous à la page Facebook Surveillance de Quartier 2.0 – Ville de Trois-Rivières.