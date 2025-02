Deux individus arrêtés pour vol d’un véhicule utilitaire sport

Les patrouilleurs de la Direction de la police de Trois-Rivières ont procédé à l’arrestation de deux individus à la suite du vol d’un véhicule utilitaire sport.

Le 5 février, vers 18h30, un citoyen a contacté le 9-1-1 après avoir été témoin du vol de son Jeep Wrangler. Malgré un ratissage effectué par les patrouilleurs, le véhicule n’a pas été immédiatement localisé.

Un peu plus tard, vers 19h40, un autre citoyen a signalé la présence d’un véhicule suspect dans le stationnement d’un immeuble à logements de la rue Trottier, secteur Cap-de-la-Madeleine. Sur place, les policiers ont été en mesure d’identifier ce véhicule comme étant celui volé plus tôt.

Les agents ont maintenu une surveillance à proximité et ont constaté qu’un autre véhicule quittait les lieux. Cette observation leur a permis d’établir un lien entre ce véhicule et le Jeep Wrangler volé. Les patrouilleurs sont alors intervenus et ont procédé à l’arrestation de deux individus pour vol de véhicule. Ceux-ci étaient également en possession de plusieurs outils de cambriolage liés aux vols de véhicules.

Les suspects, âgés de 17 et 20 ans, sont connus des services policiers. Ils ont été conduits au Quartier Général de la DPTR où ils ont été rencontrés par les enquêteurs. L’individu d’âge mineur a été détenu pour comparution tandis que l’homme de 20 ans a été libéré par promesse de comparaitre et devra revenir devant la Cour ultérieurement.

La Direction de la police de Trois-Rivières rappelle l’importance du programme Surveillance de quartier, qui encourage l’implication citoyenne individuelle et collective pour accroître la sécurité et la quiétude d’un quartier, dans un environnement où chacun veille sur les autres. Pour plus d’informations, abonnez-vous à la page Facebook Surveillance de Quartier 2.0 – Ville de Trois-Rivières.