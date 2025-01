La police de Trois-Rivières mène deux perquisitions liées au trafic de stupéfiants

Deux perquisitions liées au trafic de cannabis, de cocaïne et de méthamphétamines se sont déroulées simultanément dans deux logements des rues Sainte-Cécile et du Vivandier à Trois-Rivières.

Celles-ci ont permis de saisir plus de 19 000 comprimés de méthamphétamines, près de 14 grammes de cocaïne, environ 1750$ en argent canadien et des médicaments sans ordonnance. De plus, les perquisitions ont permis la saisie de divers objets liés à la vente de stupéfiants, un poing américain, une bonbonne de poivre de cayenne et sept téléphones cellulaires. Trois véhicules ont également été saisis : une voiture, un motocross ainsi qu’un véhicule tout-terrain.

Cette enquête, amorcée en mai 2024, a été déclenchée à la suite d’informations selon lesquelles le suspect principal, un homme de 22 ans connu du service de police de Trois-Rivières, s’adonnait au trafic de cannabis illicite et de drogues dures. Parmi les surveillances effectuées, certaines ont permis d’observer que des transactions ont été réalisées avec des personnes d’âge mineur à proximité des écoles secondaires de notre territoire. Les observations des enquêteurs ont aussi permis d’identifier deux complices, soit un homme de 23 ans et une femme de 19 ans.

Les trois individus devront faire face à des accusations relativement à la Loi sur le cannabis en plus de possession et de trafic de stupéfiants.

Nous rappelons que le programme « ACCES cannabis », mis en place par le Gouvernement du Québec et coordonné par le ministère de la Sécurité publique, lutte contre la contrebande de cannabis et vise à en diminuer l’accessibilité.