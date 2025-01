Seize individus arrêtés pour la fraude « faux représentants »

Le Service des enquêtes sur les crimes économiques (SECÉ) de la Sûreté du Québec ont procédé, aujourd’hui, à l’arrestation de 16 individus majoritairement dans la grande région de Montréal, en lien avec un projet d’enquête visant la fraude de faux représentant.

L'enquête a permis d’élucider plus de 250 dossiers opérationnels pour un montant de fraude s’élevant à plus de 1 000 000$. Parmi les 214 victimes recensées, la moyenne d’âge est de 79 ans, soulignant ainsi la vulnérabilité des personnes âgées face à ce type de fraude.

Cette opération, qui mobilise plus de 90 ressources policières et civiles, a été amorcées en décembre 2022 et vise à démanteler un réseau criminel qui opérait la fraude « faux représentants ». Parmi les 16 personnes arrêtées, 6 comparaîtront aujourd’hui au palais de justice de Trois-Rivières et de Laval. Les autres sont libérés avec des conditions de remise en liberté et devront comparaitre ultérieurement.

Rappelons que les suspects utilisent des logiciels d’hébergement d’appel pour modifier les informations affichées sur l’écran, en se faisant passer pour des institutions connues, ou même des policiers, afin de tromper leurs victimes et ainsi leur soutirer de l’argent.

Les fraudes téléphoniques sont structurées. Personne n’est à l’abri, alors restez vigilant et n’agissez pas dans l’immédiat. Si vous n’attendez pas d’appel, prenez le temps de vérifier l’identité de votre interlocuteur, par exemple, en raccrochant et en rappelant le numéro officiel de l’institution.

Toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.