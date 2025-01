Arrestations pour tentative de vol de véhicule

Le 6 janvier dernier, grâce à la vigilance d’un citoyen, les patrouilleurs de la Direction de la police de Trois-Rivières ont procédé à l’arrestation de quatre individus qui venaient de tenter de voler un véhicule de marque Jeep Gladiator.

Vers 22h30, le citoyen a communiqué avec le 911 après avoir surpris les quatre suspects qui s’affairaient à tenter de voler le véhicule dans le secteur du district 55. Le citoyen a fourni une bonne description des individus ainsi que de leur véhicule de fuite, ce qui a permis aux patrouilleurs de les localiser quelques minutes plus tard et de procéder à leur arrestation. La fouille de leur véhicule a permis la saisie d’une quantité de drogue et d’outils servant au vol de véhicules.

Les individus, deux hommes majeurs et deux hommes mineurs, ont été conduit au quartier général et ont été rencontrés par des enquêteurs.

Ils ont été remis en liberté sur promesse de comparaître et devront comparaître au palais de justice à une date ultérieure.

La Direction de la police de Trois-Rivières tient à rappeler l’existence du programme surveillance de quartier. Le programme encourage l’implication citoyenne individuelle et collective pour accroître la sécurité et la quiétude d’un quartier, dans un environnement où chacun veille sur les autres. Abonnez-vous à la page Facebook Surveillance de Quartier 2.0 – Ville de Trois-Rivières (Groupe officiel).