Trois individus arrêtés pour des infractions dans des commerces

Hier soir, trois individus âgés entre 41 et 69 ans, ont été arrêtés par les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières, accompagnés d’enquêteurs de la Sûreté du Québec, en lien avec une série d’introduction par effraction dans commerce, de vols et de tentatives de vol sur des guichets automatiques.

Dans la nuit du 8 janvier 2025, des individus se sont introduits dans un commerce du boulevard de Lanaudière à Sainte-Anne-de-la-Pérade en fracassant une fenêtre et ont tenté de s’emparer de l’argent contenu dans le guichet automatique. Ils ont quitté les lieux rapidement, sans avoir réussi à voler l’argent, à bord d’un véhicule.

Plusieurs démarches d’enquête ont permis d’identifier le propriétaire du véhicule et ses occupants et de relier cet événement à neuf autres dossiers similaires survenus à Trois-Rivières et en Maurice sur le territoire de la Sûreté du Québec depuis août 2024.

Les enquêteurs ont également procédé à la perquisition de quatre domiciles et ont saisi sur place plusieurs éléments de preuve relatifs à ces dossiers.

Deux hommes ont été détenus et doivent comparaître aujourd’hui. Le troisième a été libéré et son dossier sera soumis au directeur des poursuites criminelles et pénales.

L’enquête se poursuit concernant ces individus et d’autres démarches d’enquête sont encore en cours dans ces dossiers.

La Direction de la police de Trois-Rivières rappelle que toute personne voulant partager des renseignements, de façon confidentielle, peut le faire par le programme HALTE AU CRIME, en communiquant au numéro 819-691-2929 touche # 7, ou directement sur le site internet du programme à l’adresse halteaucrime.v3r.net.