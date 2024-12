Deux perquisitions poue trafic de cigarettes de contrebande à Trois-Rivières

Deux perquisition liées au trafic de cigarettes de contrebande ont eu lieu par les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières, spécialisés dans ce type de cas, sur le territoire de Trois-Rivières.

L’enquête, amorcée en septembre 2024, a été déclenchée à la suite d’informations selon lesquelles un homme de 61 ans, connu de leur service, s’adonnait au trafic de cigarettes de contrebande. Les surveillances effectuées par les enquêteurs à la résidence de ce suspect, située sur la rue Fabre, ont révélé des allées et venues suspectes, confirmant un approvisionnement fréquent en cigarettes de contrebande et en cannabis illicite.

Ces observations ont également permis d’identifier deux autres individus : un homme de 29 ans agissant comme intermédiaire, et un homme de 71 ans, un résident de la rue du Sanctuaire. De plus , elles ont révélé qu’ils étaient également impliqués dans la vente de cigarettes de contrebande et de cannabis illicite.

Les démarches d’enquête ont conduit à l’obtention de mandats de perquisition pour les deux adresses impliquées.

Une première perquisition a eu lieu le 2 décembre sur la rue du Sanctuaire où plus de plus de 4000 cigarettes de contrebande ont été saisies. La seconde perquisition, effectuée sur la rue Fabre, a permis de confisquer près de 2000 cigarettes de contrebande et plus de 40 grammes de cannabis illicite.

Les trois individus devront répondre à des accusations liées à la Loi concernant l’impôt sur le tabac en plus de possession et de trafic de cannabis illicite.

Nous rappelons que le programme « ACCES Tabac », mis en place par le gouvernement du Québec et coordonné par le ministère de la Sécurité publique, vise à intensifier la répression du tabac de contrebande et à en réduire l’accessibilité.