Un homme arrêté pour une série de vols qualifiés à Shawinigan

Le 23 novembre, la Sûreté du Québec a procédé à l'arrestation de Guy Meunier 58 ans de Shawinigan, suite à un vol qualifié commis dans le dépanneur d'une station-service situé sur l'avenue de Grand-Mère à Shawinigan.

C'est à 21 h qu'a eu lieu le vol et l'homme a été intercepté quelques minutes après dans le secteur. Il a comparu, concernant ce nouveau délit, au palais de justice de Shawinigan par visio comparution le 24 novembre et est demeuré détenu. Les accusations sont : vol qualifié, bris de conditions et possession de stupéfiants.

Il s’agit donc d’un sixième vol commis par le même suspect au même dépanneur. Il avait été arrêté le 5 novembre dernier concernant les cinq autres événements.

Rappelons, que ces vols ce sont déroulés entre juillet et novembre 2024. À chaque vol, le suspect simulait avoir quelque chose dans les poches et obtenait un petit montant d’argent avant de quitter les lieux à pied.

Aucune personne n’a été blessée lors des vols. Une perquisition menée au domicile du suspect avait permis de saisir des éléments de preuve tels que des vêtements utilisés lors des vols.