Les accidents de la route au Québec augmentent après le changement d'heure d'automne

Les accidents de la route en soirée, y compris ceux impliquant des piétons, augmentent fortement dans les 30 jours suivant le changement d'heure automnal, lorsque le soleil se couche plus tôt, selon de nouvelles données de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

Ces informations sont publiées alors que la province mène des consultations sur la possibilité d'abandonner la pratique d'avancer les horloges d'une heure au printemps et de les reculer à l'automne.

Entre 2019 et 2023, le nombre moyen d'accidents avec blessés dans la province entre 17h et 20h a augmenté de plus de 25 % dans les semaines qui ont suivi le changement d'heure automnal, passant de 287 à 359.

Les collisions ont également progressé sur l'ensemble de la journée, mais de 3,8 %, d'après les données fournies.

Le changement d'heure printanier a eu l'effet inverse, puisque le nombre d'accidents survenus au cours de la journée a diminué de près de 24 % dans les 30 jours suivant le changement d'heure et le coucher du soleil plus tardif.

Les accidents impliquant des piétons en soirée ont connu un bond de 78 % après le changement d'heure d'automne et ont diminué de 44 % après le passage à l'heure d'été au printemps.