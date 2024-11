Arrestation d’une personne mineure pour trois vols qualifiés

Les patrouilleurs de la Direction de la police de Trois-Rivières ont procédé à l’arrestation d’une personne mineure en lien avec la perpétration de trois vols qualifiés.

L’intervention fait suite à une demande d’assistance au Service de police de la ville de Lévis, afin d’effectuer une vérification visant à localiser un fugueur. Les patrouilleurs se sont rendus dans un immeuble à logement de la rue Trottier, secteur Cap-de-la-Madeleine, jeudi le 14 novembre, afin d’effectuer les vérifications requises. Sur place, ils ont été en mesure de retrouver le jeune homme de 16 ans qui se trouvait sur les lieux.

Alors que les policiers se trouvaient à l’intérieur du logement, ils ont aperçu des armes prohibées ainsi que des vêtements qui correspondaient en tout point avec ceux qui avaient été utilisés lors de la commission de trois vols qualifiés survenus au mois de septembre et novembre dernier, dans deux dépanneurs de la ville. Son modus operandi consistait à se présenter dans un dépanneur, cagoulé et armé d’un bâton télescopique ou d’une bonbonne de poivre de cayenne, afin d’obtenir sous la menace, le contenu du tiroir- caisse ainsi que des cartons de cigarettes. À au moins une reprise, il aurait frappé un employé.

Les agents ont donc procédé à l’arrestation du suspect et celui-ci fut transporté au quartier général, où il fut rencontré par les enquêteurs. Il a par la suite comparu par visioconférence, notamment sous des accusations de port d’arme et de déguisement dans un dessein dangereux, port d’une arme dissimulée et vol qualifié causant des lésions corporelles. Il a par la suite été confié à un centre jeunesse en attente de la suite des procédures.

La Direction de la police de Trois-Rivières rappelle que toute personne voulant partager des renseignements, de façon confidentielle, peut le faire par le programme HALTE AU CRIME, en communiquant au numéro 819-691-2929 touche # 7, ou directement sur le site internet du programme à l’adresse halteaucrime.v3r.net.