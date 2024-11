La police de Trois-Rivières recherche un suspect pour agression armée

La police de Trois-Rivières sollicitent l’assistance de la population afin de localiser Yvon Jr. Grimard âgé de 43 ans, qui fait actuellement l’objet d’un mandat d’arrestation suite à une agression armée.

Une altercation entre quatre individus survenue dimanche le 10 novembre, dans le secteur de Pointe-du-Lac, s’est soldée par une blessure par balle alors que le suspect aurait déchargé une arme à feu en direction d’un autre individu.

Vers 16 h 30 dimanche, un homme de 32 ans aurait contacté les policiers afin de mentionner que Grimard venait de faire feu en sa direction et l’avait atteint à la jambe. La victime était alors en direction de l’hôpital afin de recevoir les soins nécessaires. À prime abord, il semble que les quatre individus s’étaient donné rendez-vous sur la rue Janvelly, dans une cour de recyclage, afin de tenter de régler un différend. À un certain moment, il y aurait eu escalade et le suspect, Yvon Jr. Grimard, aurait fait feu en direction de la victime.

Grimard, qui est connu des milieux policiers, est activement recherché suite à l’émission d’un mandat d’arrestation pour voies de fait armées et voies de fait causant des lésions corporelles. Un travail d’enquête est toujours en cours afin de le localiser et tenter de déterminer le contexte entourant cette agression.

La Direction de la police de Trois-Rivières rappelle que toute personne voulant partager des renseignements, de façon confidentielle, peut le faire par le programme HALTE AU CRIME, en communiquant au numéro 819-691- 2929 touche # 7, ou directement sur le site internet du programme à l’adresse halteaucrime.v3r.net.