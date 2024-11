Quatre arrestations à Shawinigan et Montréal dans le cadre d'une perquisition

Ce matin, le Service des enquêtes sur la contrebande de cannabis de la Sûreté du Québec, en collaboration avec le Service de police de la ville de Montréal et la Gendarmerie royale du Canada, procèdent à des arrestations et à des perquisitions en lien avec le cannabis illicite au Québec et dans les Maritimes.

L’opération d’aujourd’hui vise à démanteler une organisation criminelle s’adonnant à la production, la distribution et la vente de cannabis illicite au Québec et dans les Maritimes. Hier soir, le démantèlement d’un laboratoire de production d’haschich en opération à Saint-Armand a été amorcé, en plus d’une première perquisition à Montréal.

Le travail se poursuit ce matin avec qutatre arrestations effectuées à Shawinigan et à Montréal. Il s’agit d’hommes de 34, 56, 57 et 71 ans. Un nombre de 9 perquisitions sont en cours depuis ce matin dans cinq résidences et quatre véhicules. Elles viennent s’ajouter au travail amorcé hier. L’opération mobilise 70 policiers dont des maîtres-chiens de la Sûreté du Québec.

Coordonné par le ministère de la Sécurité publique, le programme ACCES Cannabis (Actions Concertées pour Contrer les Économies Souterraines) est une initiative gouvernementale mise en place en 2018 destinée à lutter contre la contrebande de cannabis à toutes les étapes de l’approvisionnement, allant de la production illégale à la contrebande de quartier, et ce, sur l’ensemble du territoire québécois. Il a pour objectif de favoriser l’intégrité du régime fiscal québécois, de réduire l’accessibilité du cannabis pour les jeunes et de diriger les consommateurs vers un marché légal et sécuritaire.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande ou la production de cannabis peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.