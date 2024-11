Un homme arrêté à La Tuque pour une agression armée

Un homme de 34 ans de La Tuque a été arrêté, hier, par les enquêteurs de la Sûreté du Québec, relativement à un événement d’agression armée survenue le 1er novembre dernier.

Le 5 novembre 2024, peu après 13 h 30, les patrouilleurs et les enquêteurs du poste local ont été en mesure d’interpeller l'homme. Il a été arrêté pour agression armée, bris de conditions, manquement aux conditions d’une probation et à une ordonnance d’interdiction d’arme à feu, trafic de stupéfiants, possession de cannabis en vue de la vente, usage d’une fausse arme et port d'arme dans un dessein dangereux. Il va comparaître aujourd’hui au palais de justice de La Tuque.

Une perquisition a été menée à son domicile à la suite de son arrestation. Les policiers ont été en mesure de saisir : une carabine à plombs, plus de 1200 comprimés de méthamphétamine, plus de 400 grammes de cannabis séchés, 55 grammes de haschich, wax et près de 700 $ en argent canadien.

Rappelons que le 1er novembre vers 3 h, deux personnes dans la trentaine se sont présentées à un logement de la rue St-Louis à La Tuque. Le suspect leur a tiré dessus, atteignant une des deux personnes à une jambe. Les victimes ont pris la fuite et ont porté plainte aux policiers par la suite.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur des activités criminelles peut être communiqué en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.