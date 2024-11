Arrestation pour trafic de stupéfiants à la suite d’une interception sur la route

Un homme de 44 ans a été arrêté par la Sûreté du Québec de la MRC de Nicolet-Yamaska pour trafic de stupéfiants, le 2 novembre.

Des policiers ont intercepté le véhicule de Benoit Bouchard, à Nicolet, par rapport à une infraction au Code de la sécurité routière, au coin Louis-Fréchette et Notre-Dame. Le conducteur ne détenait pas de permis de conduire valide.

Il a aussi été arrêté pour possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic, trafic de stupéfiants et bris de probation.

Il a comparu au palais de justice de Trois-Rivières et est demeuré détenu. Il était en possession de plus de 230 grammes de crystal meth, 85 grammes de poudre blanche qui sera analysée (cocaïne), 400 $ d’argent américain, 350 $ d’argent canadien, un bâton de baseball et une cartouche calibre .12.